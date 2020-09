Stéphanie fait un malaise dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Il est temps pour Charlène et Benoît de rentrer à la maison avec Thyam. Une nouvelle vie à 3 qui commence. Alors qu’elle profite d’une journée en famille, Stéphanie fait une chute de tension. Que se passe-t-il ? Wafa prépare les valises pour rejoindre Oliver à Saint Tropez. Hillary et Giovanni galèrent pour monter la commode du futur bébé. Seront-ils prêts pour le grand jour ? Réponse dans l’épisode de demain. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.