Sway fête son premier anniversaire !

Aujourd’hui, Sway souffle sa première bougie. Voilà déjà une année que Cécilia est devenue maman. Dans quelques jours, leur vie s’apprête à prendre un nouveau départ. Mère et fille vont poser leurs valises à Toulouse, loin de leur région parisienne. Pour l’heure, place à la fête en famille. Même ses amis Jesta et Benoît ont fait le déplacement ! Extrait de Mamans et Célèbres du mardi 13 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.