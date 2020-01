Tensions entre Julia et Stéphanie dans l’épisode 22 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 22 de Mamans & célèbres, Cindy et Thomas partent à la maternité, la future maman est sur le point d’accoucher. Julia et son ancien petit-ami, se disputent en voiture. Martika et Umberto suivent l’évolution de leur futur bébé. Lors du week-end entre mamans, Julia et Stéphanie se disputent pour une chambre. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du vendredi 31 janvier 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.