Thomas nargue Cindy dans l’épisode 41 de Mamans & célèbres

Dans l’épisode 41 de Mamans & célèbres, Lyam fait une déclaration à ses parents, Kelly et Neymar. Thomas nargue Cindy sur sa relation avec Alba. Julie fait une grande annonce à Pierre-Jean. Martika et Umberto font leur première sortie en famille. Extrait de l’émission Mamans & célèbres du jeudi 27 février 2020. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.