Tiffany inséparable de ses filles Romy et Zélie

Tiffany est en couple depuis quatre ans avec Justin. Ils se sont rencontrés lors d'une émission de télé et ne se sont plus quittés depuis. Ensemble, ils sont parents de deux petites filles : Romy, 1 an et demi, et Zélie, 6 mois. Pour la première fois depuis la naissance de Zélie, Tiffany s'offre un moment de détente loin de la maison. Mais difficile pour cette maman fusionnelle de laisser ses filles. Est-ce que tout va bien se passer en son absence ?