Charlène et Benoît inquiets pour la santé de Thyam

En Indre et Loir, Charlène et Benoît ne dorment pas beaucoup. Les nuits de Thyam sont très difficiles… Le petit garçon a des reflux et souffre du syndrome de Kiss. Lorsque le diagnostic a été posé, les jeunes parents se sont vite inquiétés. Mais orientés vers un chiropracteur, ils espèrent maintenant que leur fils se remettra vite. Extrait de Mamans et Célèbres du Lundi 19 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX