Tiziri Digne rejoint l’aventure « Mamans et célèbres »

Tiziri est la femme du joueur de l’Aston Villa FC : Lucas Digne, qu’elle a rencontré lorsqu’elle avait 16 ans. Entre eux, c’est une évidence. Ils se marient en 2014 et très vite né leur premier enfant, Isaho (3 ans). Plus tard en 2021, la naissance de la petite Inaya (18 mois) agrandit la famille. Alors que son mari assure sur le terrain, elle mène une vie à 100 à l’heure avec ses enfants, entre bonheur et tracas du quotidien. Tiziri et ses bouts de chou sont fusionnels, si bien qu’elle met un point d’honneur à prendre soin d’eux sans aide extérieure : de quoi les ravir ! En parallèle de sa vie de maman, ses projets foisonnent. Très active sur les réseaux sociaux, elle se présente comme une influenceuse maman, mode et fitness. Suivez le quotidien de cette famille pleine d’amour ! Extrait de Mamans et Célèbres - Saison 07 Épisode 03.