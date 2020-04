Julia - Faire un gâteau bleu

Aujourd’hui, Julia et Luna vous proposent de cuisiner un gâteau bleu. Un dessert simple, bon et rapide à préparer. Pour cela, munissez-vous de sucre, de farine, de levure, d’œufs, d’huile et de colorant alimentaire. Pendant le confinement, rendez-vous tous les jours sur MYTF1 pour des tutos inédits de Mamans & célèbres.