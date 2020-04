Julie - Fabriquer des maracas

Aujourd’hui, Julie, Pierre-Jean et Gianni vous proposent de fabriquer des maracas. Une activité rapide et simple à faire pour faire de la musique. Pour cela, munissez-vous, de rouleaux de papier-toilette, du riz, de papier cartonné et de crayons de couleur. Pendant le confinement, rendez-vous tous les jours sur MYTF1 pour des tutos inédits de Mamans & célèbres.