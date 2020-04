Kelly - Fabriquer du sable magique à la maison

Aujourd’hui, Kelly et Lyam vous proposent de fabriquer du sable magique à la maison. Une super idée pour profiter du soleil, tout en restant à l’intérieur. De plus, ce sable est idéal pour une activité manuelle en famille. Pour cela, munissez-vous de farine, d’huile (pour bébé ou pour cheveux) et d’une craie de couleur. Pendant le confinement, rendez-vous tous les jours sur MYTF1 pour des tutos inédits de Mamans & célèbres.