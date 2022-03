Thi-Waï rencontre sa petite soeur Soa-Li

Ça y est, Soa-Li est née ! Alyzée a accouché de sa petite fille dans la nuit. Maxime et Twi-Waï vont lui rendre visite à la maternité. Maxime rencontre pour la première fois sa petite fille et Twi-Waï rencontre sa petite sœur. Le moment est rempli de magie, d’amour et de douceur. Toute la famille est réunie et sont réunis autour de la petite Soa-Li. Le moment est parfait et restera à jamais gravé dans leur mémoire. Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 09.