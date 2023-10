Mamans & célèbres - Un déménagement aux États-Unis pour Hillary et Giovanni ?

Profitant de leur séjour à Paris, Hillary et Giovanni décident de donner une interview au cours de laquelle ils révèlent leurs projets futurs. Entre un éventuel déménagement aux États-Unis et la possibilité d'accueillir un troisième enfant, la famille est résolue à commencer de nouvelles aventures et peut-être s'élargir encore davantage ! Extrait de Mamans & Célèbres Saison 09 Episode 26.