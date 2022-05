Un nouveau projet pour Kelly !

Kelly reçoit un coup de téléphone de la part de la production de "Mamans & célèbres" au sujet d'un nouveau projet dont ils aimeraient lui parler. Ce n'est pas pour lui déplaire mais Neymar, qui connaît la personne de la production et qui se plaint de n'être qu'en second plan derrière Kelly, vient pointer le bout de son nez. Le nouveau projet, "Silent Library", a l'air de réjouir Kelly, surtout si les gains vont à l'association de son choix ! Extrait de Mamans et Célèbres. Saison 06 Épisode 44.