Stéphanie organise une soirée entre filles… Surprise, ses amies ont invité une voyante pour lui tirer les cartes. Quel avenir amoureux attend la jeune femme ? Trahie et trompée, Stéphanie ne croit plus en l’amour et fond en larmes. Retrouvez Mamans & célèbres du lundi au vendredi à 17h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.