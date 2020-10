Vacances pour Cindy, Alba et Thomas dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de "Mamans et célèbres" sur TFX : Pas facile tous les jours pour Julie de gérer deux petits garçons en bas âge. Cindy, Thomas et Alba profitent de leurs vacances en famille. Cette fois, ils partent à la découverte du Mont St Michel. Martika prépare le baptême de Mia. A Liège, Stéphanie fait les courses pour la rentrée scolaire de Lyam. Elle peut compter sur le soutien d'Eric, le papa.