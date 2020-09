“Veux-tu m’épouser ?” : La demande en mariage de Kelly à Neymar

Lucie a préparé un coaching sur-mesure afin que Kelly retrouve confiance en Neymar. Ce dernier s’en veut d’avoir attendu ce coaching pour apprendre à communiquer avec celle qu’il aime. Kelly est très touchée par cette initiative et veut encourager ses efforts. Mais, plus que jamais, Kelly a besoin de savoir qu’elle est sa priorité et qu’il l’aime plus que tout.Neymar est solide, il ne veut plus reproduire les erreurs du passé. De quelle preuve a-t-elle besoin pour avancer ? “Est-ce que tu veux bien m’épouser ?” demande Kelly avec émotion. Qu’a répondu Neymar ? Extrait de Mamans et Célèbres du Jeudi 10 septembre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.