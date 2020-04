Wafa - Challenge : "Qui de nous deux ?"

Aujourd’hui, Wafa, Oliver, Manel et Jenna vous proposent un challenge TikTok. La petite famille se prête au jeu du « Qui de nous deux ? » dans la joie et la bonne humeur. L’occasion d’en découvrir plus sur Wafa, Oliver et Manel. Seront-ils d’accord sur l’ensemble des réponses ? Pendant le confinement, rendez-vous tous les jours sur MYTF1 pour des contenus inédits de Mamans & célèbres.