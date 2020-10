Wafa émue par la déclaration d’amour de sa fille Manel

Wafa s’apprête à dire “oui” pour la vie à Oliver. Mais pour l’heure, c’est entourée des femmes de sa famille et de ses plus proches amies, qu’elle profite de sa cérémonie du henné. Wafa est heureuse de faire découvrir cette tradition si chère à son coeur à Jesta et Cécilia. Pour l’occasion, Manel a une surprise pour sa maman. La fille aînée de Wafa lui a écrit une jolie lettre d’amour… Extrait de Mamans et Célèbres du Vendredi 16 octobre sur TFX. Retrouvez les épisodes inédits du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.