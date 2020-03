Wafa fait une chute mémorable à la patinoire

Dans l'épisode 53 de Mamans & célèbres, Wafa emmène Oliver, Jenna et Manel à la patinoire. Oliver s'occupe de Jenna qui est encore un peu petite pour monter sur des patins. Wafa s'amuse à Manel sur la glace. En voulant montrer ses prouesses à sa fille, Wafa tombe sur le dos. Heureusement plus de peur que de mal, un fou rire éclate entre la maman et son ainée.