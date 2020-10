Wafa trouve la robe de mariage de ses rêves dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres

Dans le prochain épisode de Mamans & Célèbres, Hilary prépare un shooting pour fêter ses 2 millions d’abonnés sur les réseaux. Julia et Maxime visitent une maison de rêve dans le sud et Wafa repère des robes pour son mariage. Cindy emménage dans sa nouvelle maison. Retrouvez les épisodes inédits de “Mamans et Célèbres”, du lundi au vendredi à 16h55 sur TFX.