Mon beau-père et nous

Comédie • Romance | 2010

Greg Focker (Ben Stiller) et Pam (Teri Polo) sont les heureux parents de Henry et Samantha, d'adorables jumeaux de cinq ans. Mais la vie de couple n'est pas si facile lorsque Jack Byrnes (Robert De Niro), ancien agent de la CIA et beau-père de Greg, vient se mêler de la vie intime du couple. Le but du grand-père : savoir si son gendre a les épaules pour devenir Don Focker. Entre son travail, ses heures supplémentaires pour payer une école privée à ses enfants, la construction de leur nouvelle maison et l'organisation de l'anniversaire des jumeaux, Greg sera-t-il à la hauteur ?