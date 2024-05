Mon beau-père, mes parents et moi

Après un week-end passé avec ses futurs beaux-parents, Jack et Dina, pendant lequel il a accumulé les déboires et les maladresses, Greg Focker, un brave infirmier, a finalement réussi à gagner leur confiance et obtenu leur feu vert pour épouser Pam. Mais auparavant, Jack et sa femme Dina souhaitent rencontrer les parents de Greg. Bernie et Roz Focker, couple aux mœurs très libérales, invitent les parents de Pam à passer le week-end dans leur propriété en Floride...