Mortal Engines

Des centaines d'années après un événement apocalyptique qui a ravagé la Terre, l'humanité a dû adopter un nouveau mode de vie pour survivre. Les villes sont devenues mobiles, montées sur de gigantesques chenilles. Les plus grosses pourchassant et dévorant les plus petites afin d'étendre leur pouvoir et de reconstituer leurs ressources. Après sa mauvaise rencontre avec Hester Shaw, une dangereuse fugitive, Tom Natsworthy se bat pour sa propre survie...