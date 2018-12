Découvrez les secrets du programme Jazz et Laurent, leur Noël de rêve à Dubaï

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Jazz et Laurent vous convient à leur incroyable Noël sur MYTF1. Un séjour rythmé par des activités toutes plus originales que les autres, organisées par la société Mes vacances à Dubaï.

Après avoir partagé leur mariage avec les internautes de MYTF1, Jazz et Laurent, candidats emblématiques de La Villa des Cœurs Brisés, la Bataille des couples, leur font découvrir leur incroyable Noël à Dubaï. C’est dans une ambiance féérique que les deux amoureux ont passé les fêtes de fin en compagnie de Sandra, la maman de Jazz ainsi que d’Olivier son compagnon, sans oublier Eva, sa petite sœur chanteuse, star du web. A travers sept épisodes, les fans du couple vont pouvoir découvrir, à partir de ce samedi, leur séjour dans une villa de rêve, les achats des cadeaux ainsi que le dilemme sur le choix du prénom du fils de Jazz et Laurent.

Un voyage rythmé par de nombreuses activités grâce à Ilham et Nejma, les fondatrices de Mes vacances à Dubaï, (MVD). Il faut dire que depuis la création de leur société, les jeunes femmes travaillent avec des partenaires professionnels de confiance, tel que Ride in Dubai partenaire de jetski ou encore Romain DXB pour le quad dans le désert.

Sur Instagram et leur site internet, ces deux françaises – qui travaillent avec les Bleus, Champion du Monde de football, des influenceurs en vogue ou encore Iris Mittenaere- partagent des informations, des conseils mais également les meilleures adresses de Dubaï. Fort de son succès le guide touristique, Mes vacances à Dubaï, devient même une agence de voyage.

Ne manquez pas Jazz et Laurent : un Noël de rêve à Dubaï dès ce samedi sur MYTF1 et à partir du 7 janvier à 19h50 sur TFX.