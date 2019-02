Jazz a accouché : Découvrez la première photo de Cayden postée par Laurent !

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TFX |

Ce samedi 16 février 2019, Jazz a accouché d’un petit garçon à Dubaï où le couple vit désormais en famille. Très actifs sur les réseaux sociaux, c’est en story Snapchat que Jazz et Laurent ont choisi d’annoncer l’heureuse nouvelle. Et sans grande surprise, il se prénomme … Cayden ! Un prénom qu’ils avaient d’ailleurs choisi lors des épisodes de MYTF1 Story : “Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï”.



Cayden Billionaire Carlos Correia

Déjà parents d’une petite Chelsea, âgée de 14 mois, Jazz et Laurent sont heureux d’accueillir ce baby boy. “Bébé sort. Maman elle a trop mal,” écrivait Jazz plus tôt dans la journée. Vers 18h30 ce samedi, Jazz a posté une photo où l’on aperçoit les petits pieds de bébé avec pour légende, “Welcome Cayden”. "Cayden Billionaire Carlos Correia. Welcome home, si tu savais combien tes parents t’aiment. Je suis très fier de toi encore une fois ma femme @jazztvshow tu a assuré et je ne te remercierais jamais assez pour ces magnifiques enfants que tu m'as donné," a posté Laurent sur Instagram.





Après avoir partagé leur mariage en octobre dernier sur MYTF1, Jazz et Laurent, l’un des couples emblématiques de La Villa, la Bataille des couples diffusée cet été sur TFX, ont invité les internautes de MYTF1 à suivre leur incroyable Noël à Dubaï, en janvier dernier.

