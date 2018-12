Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï c'est maintenant sur MYTF1

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Après avoir partagé leur mariage sur MYTF1, Jazz et Laurent, l’un des couples emblématiques de la Villa, la Bataille des couples, partagent, à présent, leur incroyable Noël à Dubaï. Les internautes peuvent, en effet, découvrir en avant-première sur MYTF1 ce tout nouveau format de télé-réalité en plusieurs épisodes. Ils pourront ainsi entrer dans leur intimité et partager leur quotidien à l’approche des fêtes de fin d’année : derniers achats, derniers préparatifs, décoration de leur maison, activités en famille dans des conditions toujours plus paradisiaques. Le couple nous fait vivre avec eux leur magie de Noël…

L’occasion également de découvrir Dubaï, l’une des villes les plus étincelantes du monde. Sandra, la maman de Jazz et Olivier, son compagnon, sans oublier Eva, sa petite sœur chanteuse dont le premier clip comptabilise déjà 12 millions de vues sur le web, ont fait le déplacement et participent eux aussi à cet événement.

A noter que les téléspectateurs pourront voir ou revoir les différents épisodes de Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï à partir du lundi 7 janvier à 19h50 sur TFX.

Ne manquez pas les aventures de Jazz et Laurent sur MYTF1