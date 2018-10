Le mariage de Jazz et Laurent en exclusivité demain sur MyTF1 !

Par SC | Ecrit pour TFX |

Jazz et Laurent son désormais unis par les liens du mariage. MyTF1 vous propose de découvrir en exclusivité les coulisses du plus beau jour de leurs vies grâce à six épisodes inédits.

Ils sont désormais mari et femme. Jazz et Laurent,couple emblématique de La Villa, la bataille des couples, se sont dit "oui" face à la baie de Cannes, dans une magnifique demeure digne des plus beaux contes de fées le 6 octobre dernier. Un jour qui restera gravé à jamais dans leurs mémoires et qu'ils ont accepté de partager avec leurs fans. Le couple a en effet tenu à leur faire un cadeau de taille en laissant les caméras de TF1 filmer l'événement de l'intérieur... Résultat ? Dans My story, le mariage de Jazz et Laurent, vous pourrez vivre ce grand moment comme si vous y étiez. Essayage de robe, derniers préparatifs, écriture des discours... Vous saurez tout ! Les six épisodes inédits seront diffusés au même moment et en exclusivité sur MyTF1 le vendredi 26 octobre. Aucune excuse donc, pour ne pas les regarder d'une traite.



Ce mariage, c'est tout ce dont Jazz avait toujours rêvé. Car la candidate n'a pas toujours eu autant de chance en amour... Souvenez-vous, dans la saison 2 de La villa des cœurs brisés, Jazz a tout fait pour tenter de résoudre sa problématique "J'ai peur de l'abandon".Grâce à l'aide de Lucie, la love coach, la jeune femme avait réussi à passer au dessus de ses peurs pour aller de l'avant. Un travail sur soi qui lui a été bénéfique sur le long terme : quand elle a rencontré Laurent,qui est devenu l'homme de sa vie, elle a enfin pu lâcher prise et accepter tout l'amour qu'elle mérite. Désormais mariée, la belle envisage aujourd'hui l'avenir avec sérénité et partage volontiers son bonheur.



