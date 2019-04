(Episodes 6 & 7) - Jazz & Laurent, la famille s'agrandit : Bientôt un troisième enfant ?

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TFX |

Deux ans ont passé depuis leur première rencontre… Jazz et Laurent sont aujourd’hui mariés et jeunes parents de Chelsea, 15 mois, et Cayden, 2 mois. Le petit garçon est né le 16 février dernier à Dubaï, où le couple vit désormais en famille. Jusqu’à présent, Jazz et Laurent avaient choisi de le préserver en ne montrant jamais son visage sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui dans MY STORY - Jazz & Laurent, La famille s’agrandit, les heureux parents ont décidé de faire officiellement les présentations. La grande question que tout le monde se pose, c’est : a-t-il les mêmes yeux bleus que Chelsea ?





Au programme de ce nouveau MY STORY : Home tour, présentations officielles du petit dernier, shooting photo en famille ou encore séance de sport à domicile… Jazz et Laurent vous partagent sans filtre, leur quotidien de jeunes parents. Sisika sera lui aussi de l’aventure pour tourner le clip d’une toute nouvelle chanson signée Billio Pronos. la visite de la petite soeur Eva. Cette fois, la jeune chanteuse est venue accompagnée d’un mystérieux garçon… Alors ami ou plus si affinités ? Laurent a bien l’intention de percer à jour le mystère.

Episode 6 : Jazz veut un troisième bébé

Laurent a décidé d’accompagner Jazz en courses et ne lui facilite pas la tâche. De retour à la maison, c’est Papa qui se charge d’endormir Chelsea ! De son côté, Jazz se replonge dans les photos exclusives de la naissance de Cayden. Elle rêve déjà d’un troisième enfant…







Episode 7 : Un dernier au revoir

Toute la JLC Family est de sortie au Zoo ! Au programme de cette dernière journée tous ensemble : sortie en bateau, dîner les pieds dans le vide ou encore faire du ski à Dubaï ? Tout est possible avec la JLC Family ! L’heure des adieux a sonné…





MY STORY - Jazz & Laurent, La famille s’agrandit, à découvrir en exclusivité sur MYTF1