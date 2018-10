Le célèbre rappeur Sisik créé une chanson unique pour le mariage de Jazz et Laurent

Sisik est un rappeur français très proche du couple Jazz et Laurent. Pour leur incroyable mariage, Sisik a créé une chanson qui s’appelle « Toi que j’ai choisi ». Le rappeur chante son tube devant tous les invités. Une ambiance de folie s’empare de la salle, toute la famille et les amis dansent au rythme du nouveau tube du rappeur. Jazz et Laurent sont touchés du cadeau de mariage de leur ami Sisik. Retrouvez l’intégralité des épisodes de MyStory : L’incroyable mariage de Jazz et Laurent, exclusivement sur le site MYTF1.