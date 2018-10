EXCLU : Eva la soeur de Jazz chante son single pour la première fois !

Eva la petite sœur de Jazz sort son premier single. La jeune femme a déjà tout d’une grande, elle a tourné une partie de son clip pendant le mariage. Devant tous les invités, Eva chante avec aisance et confiance. Le single est sorti le même jour que le mariage de Jazz et Laurent. On attend avec impatience le clip qui risque de faire un carton ! Retrouvez l’intégralité des épisodes de MyStory : L’incroyable mariage de Jazz et Laurent, exclusivement sur le site MYTF1.