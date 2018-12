Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï : découvrez en exclusivité les premiers moments !

Après vous avoir convié à leur mariage, Jazz et Laurent vous convient à leur Noël de rêve à Dubaï. C’est en famille que le couple emblématique va vivre ce réveillon. À travers 7 épisodes, vous allez découvrir leur voyage dans une villa féerique, leurs péripéties dans le désert, les derniers achats des cadeaux ainsi que le dilemme sur le choix du prénom du fils de Jazz et Laurent ! Alors ne manquez pas les 7 épisodes inédits de Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï, le 29 décembre en exclusivité sur MYTF1.