Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï - Episode 2

Dans l’épisode 2, découvrez l’échographie du deuxième bébé de jazz. Un moment qu’elle partage avec sa maman qui est très émue de voir son petit-fils. Les vacances de rêves continuent pour la famille de Jazz et Laurent. Ils vont se rendent dans une magnifique villa, avec piscine, jacuzzi et une vue à couper le souffle…Enfin, découvrez aussi les idées du prénom pour leur deuxième enfant ! Retrouvez l’intégralité des épisodes de Jazz et Laurent, Un noël de rêve à Dubaï sur MYTF1.