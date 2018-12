Dans l’épisode 3, continuez de partager les vacances de rêves avec la famille de Jazz et Laurent. Des activités toujours plus incroyables, des restaurants toujours plus magnifiques… Vous allez aussi assister à certaines tensions entre Éva et sa maman… mais l’amour dans cette famille aux forts caractères l'emporte toujours ! Retrouvez l’intégralité des épisodes de Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï sur MYTF1.