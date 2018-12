Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï - Episode 4

Dans l’épisode 4 de Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï, toute la famille part en excursion dans le désert. Mais c’était sans compter les « aléas du direct » confie Laurent. Après les péripéties, toute la famille sauf Jazz s’offre des paysages magnifiques en quad au cœur du désert de Dubaï. Laurent en profite pour questionner Eva sur sa relation avec son copain. Pendant que Sandra et Jazz sont coincées en plein désert. Heureusement, tout le monde fini par se retrouver autour d’un bon repas dans endroit féerique. Alors ne manquez pas les 7 épisodes inédits de Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï, le 29 décembre en exclusivité sur MYTF1.