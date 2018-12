Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï - Episode 5

Dans l’épisode 5 de Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï, toute la famille s’apprête à passer à table. Jazz et Laurent s’isolent pour discuter un peu de leur famille et de leur réussite. Ils ont commencé avec rien et maintenant ils ont tout. Au lendemain matin, Jazz annonce une sortie en yacht. Eva en profite pour chanter en exclusivité son nouveau single ! . Alors ne manquez pas les 7 épisodes inédits de Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï, le 29 décembre en exclusivité sur MYTF1.