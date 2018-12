Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï - Episode 6

Dans l’épisode 6 de Jazz et Laurent, un Noël de rêve à Dubaï, c’est enfin le soir de Noël ! Tandis que Eva peine à trouver sa tenue pour le grand soir, Chelsea finit par s’habiller en mère noël. Toute la famille est réunie autour d’un bon repas. Laurent en profite pour faire une jolie déclaration à tout le monde et Eva interprète une chanson. Un élan d’émotion s’empare du salon. Alors ne manquez pas les 7 épisodes inédits de Jazz et Laurent, un noël de rêve à Dubaï, le 29 décembre en exclusivité sur MYTF1.