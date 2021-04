JLC Family - La famille s’agrandit avec Cayden !

En savoir plus sur Jazz

Deux ans ont passé depuis leur première rencontre… Jazz et Laurent sont aujourd’hui mariés et jeunes parents de Chelsea, 15 mois, et Cayden, 2 mois. Le petit garçon est né le 16 février dernier à Dubaï, où le couple vit désormais en famille. Jusqu’à présent, Jazz et Laurent avaient choisi de le préserver en ne montrant jamais son visage sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui dans MY STORY - Jazz Laurent, La famille s’agrandit, les heureux parents ont décidé de faire officiellement les présentations. Extrait de “My Story : La famille s’agrandit”. A revoir en intégralité sur MYTF1 !