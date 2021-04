En savoir plus sur Jazz

Dans “MY STORY” sur MYTF1, Jazz et Laurent vous invitent à un évènement exceptionnel : leur mariage. Amis et famille sont réunis à la mairie de Cannes pour assister au plus beau jour de leur vie. Un moment très fort en émotion à ne pas manquer ! Extrait de “My Story : Le mariage de Jazz et Laurent”. A revoir en intégralité sur MYTF1 !