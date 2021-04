JLC Family - Séquence émotion pour les jeunes mariés Jazz et Laurent

En savoir plus sur Jazz

Dans “MY STORY” sur MYTF1, Jazz et Laurent vous invitent à un évènement exceptionnel : leur mariage. Jazz et Laurent, couple emblématique de “La Villa, la bataille des couples”, se sont dit "oui" face à la baie de Cannes, dans une magnifique demeure digne des plus beaux contes de fées le 6 octobre dernier. Lors de la soirée, le couple reçoit une jolie surprise de la part de leurs proches : un montage vidéo de leurs plus beaux souvenirs. Extrait de “My Story : Le mariage de Jazz et Laurent”. A revoir en intégralité sur MYTF1 !