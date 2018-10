EMOTION : La jolie déclaration de Chelsea à ses parents

Chelsea, la fille de Jazz et Laurent qui a bientôt 1 an a souhaité faire un discours à ses parents. C’est la sœur de Jazz, Eva qui lit ce joli mot pendant le dîner. Jazz et Laurent sont émus, ils ne s’y attendaient pas. Tous les invités sont présents pour écouter ses belles paroles. « Je suis très contente de ce que ma fille a écrit et dit et j’espère que c’est vraiment ce qu’elle a dans son cœur » confie Jazz. Retrouvez l’intégralité des épisodes de MyStory : L’incroyable mariage de Jazz et Laurent, exclusivement sur le site MYTF1.