Laurent offre le bouquet de Jazz à Jesta : Mariée dans l'année ?

Le couple Jazz et Laurent et le couple Jesta et Benoit se sont rencontrés sur l'émission La Villa, La Bataille des Couples. Depuis, les deux couples sont amis. Jesta et Benoit ont remporté l'émission d'aventure et ils sont très amoureux. Jesta attend depuis longtemps que Benoit l'a demande en mariage, en effet, le couple est ensemble depuis 2 ans et Jesta veut se marier. Benoit, lui, ne veut pas se précipiter même si ils sont très heureux ensemble. Laurent, pour rigoler, lance le bouquet à Jesta en espérant faire réagir Benoit. Et c'est chose faite car depuis, Benoit et Jesta se sont fiancés Retrouvez l'intégralité des épisodes de MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent, exclusivement sur le site MYTF1.