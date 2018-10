MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 1

Jazz et Laurent vous convient à leur incroyable mariage ! Il y a quelques jours Jazz, candidate emblématique de la villa des cœurs brisés, a épousé Laurent l’homme de sa vie. Et comme pour tous les grands évènements de sa vie, elle a décidé de le partager avec vous ! Les caméras de MYTF1 se sont glissées au cœur de ces deux jours magiques pour vous faire partager ce moment unique. Face à la baie de Cannes, dans une villa digne des plus beaux contes de fées, vous vivrez l’intégralité des 48h qui ont bouleversé leur vie. Derniers préparatifs, essayages et choix de la robe, écriture des discours, dernière nuit de demoiselle, mais également les moments intimes partagés avec Chelsea sa fille, sa maman, sa sœur et ses amis. Pour le meilleur et pour le pire, en exclusivité, plongez dans les coulisses de cet incroyable évènement. Regardez l’épisode 1 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».