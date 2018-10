MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 2

Découvrez l’épisode 2 de la websérie MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent. C’est la veille du grand jour et Jazz est en mode essayage de robes. Elle hésite entre 2 jolies robes… La future mariée lance à son futur époux : « Est-ce que tu veux te marier avec Jazz ou avec une princesse ». Il répond : « Avec Jazz la princesse ! ». Alors, laquelle va-t-elle choisir pour le plus beau jour de sa vie ? Tout le monde s’active pour que tout soit prêt demain. Déco, lumière, traiteur… Tout doit être parfait ! Le lendemain, c’est enfin le jour J ! Chelsea arrive et retrouve sa maman. La sœur et la mère de Jazz arrivent également pour se préparer. Pendant ce temps, Laurent répète son discours… Le couple se préparer également... Robe, maquillage, coiffure, costume, rien ne doit être laissé au hasard. Regardez l’épisode 2 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».