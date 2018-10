MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 3

Découvrez l’épisode 3 de la websérie MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent. C’est le grand jour pour Jazz et Laurent. Ils vont bientôt être unis par les liens du mariage. C’est une journée pleine d’émotions qui attend Jazz. Dernier raccord maquillage et la jeune femme est enfin prête. Mais va-t-elle réussir à rentrer dans la voiture avec sa robe ? Est-ce que sa couronne va tenir ? Direction l’Hôtel de Ville pour la cérémonie civile. Tous les invités sont présents et attendent l’arrivée des mariés avec impatience. Dans la salle de mariage, il est temps de se dire OUI ! Regardez l’épisode 3 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».