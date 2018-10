MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 4

Découvrez l’épisode 4 de la websérie MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent. Ils se sont dits Oui à la mairie pour le plus grand plaisir de leur famille et de leurs amis. Découvrez la sortie de la mairie en fanfare ! Tout le monde applaudit et célèbre les nouveaux mariés. Jazz et Laurent prennent la route de la salle de réception « White House » à Cannes. C’est parti pour une séance photos avec les invités. Jesta et Benoit sont présents pour soutenir les mariés en ce jour si important. C’est bientôt l’heure du lancer de bouquet ! Toutes les jeunes demoiselles sont réunies derrière Jazz pour rattraper son bouquet de mariée. Qui aura le bouquet ? C’est l’heure de la soirée ! Jazz et Laurent enflamment le dancefloor avec tous leurs invités. La sœur de Jazz, Eva, offre une chanson aux mariés ! Regardez l’épisode 4 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».