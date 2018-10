MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 5

Découvrez l’épisode 5 de la websérie MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent. La soirée de mariage de Jazz et Laurent se poursuit à Cannes. Pendant le diner, Eva, la sœur de Jazz, prononce un discours devant tous les invités. Un discours pour Chelsea, la fille des mariés. Un discours très émouvant pour les deux sœurs. La maman de Jazz souhaite également faire un discours pour les nouveaux mariés. Eva souhaite offrir une chanson aux mariés sur la scène ! Ambiance assurée. Ensuite, retrouvez une petite vidéo qui retrace la vie à deux de Jazz et Laurent. Un moment de pure émotion pour le jeune couple qui vient de s’unir. Retour sur les moments forts de leur histoire d’amour. Regardez l’épisode 5 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».