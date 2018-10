MyStory : L'incroyable mariage de Jazz et Laurent - Episode 6

Découvrez l’épisode 6 de la websérie MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent. La fête continue à Cannes pour le mariage de Jazz et Laurent ! Sur la piste de danse, les mariés profitent de la soirée en dansant avec les amis et la famille. Laurent fait un remake du lancer de bouquet spécialement pour Jesta. Est-ce que Benoit et Jesta seront-ils les prochains à se passer la bague au doigt ? C’est l’arrivée du gâteau et du champagne ! L’ambiance est au sommet. Mais Jazz et Laurent veulent que le DJ monte le son ! Gabriella, la wedding planner le déconseille car sinon le système va couper. Attention, Jazz commence à bouillir ! Regardez l’épisode 6 de « MyStory : l’incroyable mariage de Jazz et Laurent ».