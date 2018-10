Les voeux de mariage bouleversants de Jazz et Laurent

Le jour J est enfin arrivé, après des mois d’organisation, Jazz et Laurent se préparent pour aller à la mairie. Laurent est le premier sur les lieux et accueille ses amis et sa famille. Jazz se fait attendre, elle arrive fière en voiture de luxe accompagnée de sa maman, sa sœur et sa meilleure amie. Quand Jazz rentre dans la mairie, l’émotion est palpable. La Maire de Cannes dicte ses vœux pour le jeune couple qui s’apprête à se marier et Jazz fond en larmes en faisant une déclaration bouleversante à son mari Laurent. Le jeune couple s’est dit « oui » pour la vie et s’embrasse plus amoureux que jamais. . Retrouvez l’intégralité des épisodes de MyStory : L’incroyable mariage de Jazz et Laurent, exclusivement sur le site MYTF1.