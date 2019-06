Naruto - L’intégralité des épisodes du célèbre manga à découvrir sur MYTF1

Inédit sur MYTF1 : Découvrez l’intégralité des épisodes du célèbre manga "Naruto".

Naruto est un manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, publié pour la première fois en 1999. La série qui a été compilée en 72 tomes a donné lieu à une première adaptation en animé par les studios Pierrot et Aniplex, diffusée sur TV Tokyo à partir de 2002. Avec plus de 250 millions de copies dans le monde, Naruto est le troisième manga le plus vendu après One Piece et Dragon Ball.

Synopsis

L’histoire commence à l’adolescence de Naruto. Orphelin, cancre et petit farceur, Naruto est le fils du quatrième Hokage : Minato Namikaze, et du deuxième jinchûkiri de Kyûbi, Kushina Uzumaki. Le jeune ninja rêve de devenir Hokage afin d'être reconnu par les habitants de son village. En effet, le démon renard à neuf queues scellé en lui a attisé la crainte et le mépris des autres villageois, qui, avec le temps, ne font plus de différence entre Kyûbi et Naruto. Malgré cela, Naruto s'entraîne dur afin de devenir genin, le premier niveau chez les ninjas ...

Et voici Naruto Uzumaki, Découvrez sans plus attendre, l'épisode 1