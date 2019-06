Naruto - Episode 10 - Le Chakra

Après beaucoup de péripécies, Naruto et ses coéquipiers arrivent enfin à la maison de Tazuna. Kakashi perd momentanément sa capacité à bouger – le Sharingan qu’il a utilisé a complètement épuisé son énergie. Naruto, Sasuke et Sakura ont l’air confiant et ils sont soulagés de s’être débarrassés de Zabuza. Cependant, une question trotte dans la tête de Kakashi. Habituellement les chasseurs Ninjas sont chargés de faire disparaître les corps des déserteurs, alors pourquoi Haku a-t-il emporté chez lui le corps de Zabuza? Kakashi ne pouvait en arriver qu’à une seule conclusion: le garçon avait probablement aidé Zabuza. Naruto et son équipe ne peuvent cacher leur étonnement quand ils apprennent que Zabuza est peut être bien encore en vie. Après avoir appris cette nouvelle aux trois jeunes Ninjas, Kakashi décide de mettre sur pied un entraînement qui permettra à Naruto, Sasuke et Sakura de se préparer à un nouvel affrontement.